Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США представляют угрозу для Турции.
В интервью телеканалу NTV турецкий лидер отметил, что угроза Турции исходит от США и ее стратегических партнеров. По словам Эрдогана, это связано с тем, что американское руководство предоставляет военную поддержку и оружие сирийским курдам.
Реджеп Эрдоган: «Откуда же исходит угроза? Она исходит, в первую очередь, от наших стратегических партнеров. Мы не можем покупать оружие у США на наши деньги, но, к сожалению, США и коалиция бесплатно передают оружие и боеприпасы террористическим организациям».
При этом он отметил, что США отправили пять тысяч грузовиков с оружием на север Сирии. По мнению главы Турции, это представляет непосредственную угрозу для страны. Также Эрдоган в очередной раз напомнил об отказе США в экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции подозревают в организации государственного переворота.
Реджеп Эрдоган: «Откуда же исходит угроза? Она исходит, в первую очередь, от наших стратегических партнеров. Мы не можем покупать оружие у США на наши деньги, но, к сожалению, США и коалиция бесплатно передают оружие и боеприпасы террористическим организациям».
При этом он отметил, что США отправили пять тысяч грузовиков с оружием на север Сирии. По мнению главы Турции, это представляет непосредственную угрозу для страны. Также Эрдоган в очередной раз напомнил об отказе США в экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции подозревают в организации государственного переворота.
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