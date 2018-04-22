В Рыбинске выясняют причины обрушения крыши супермаркета

Следователи начали проверку после обрушения крыши супермаркета «Дикси» в Рыбинске Ярославской области.
Крыша супермаркета обрушилась накануне во время ливня. Вместе с обломками в здание хлынула вода. По данным местных СМИ, крыша рухнула в отделе продовольственных товаров, который закрылся за несколько минут до ЧП. По предварительным данным, никто из покупателей и персонала магазина не пострадал.
Теперь следователям предстоит выяснить, есть ли в данном случае признаки халатности или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Теперь следователям предстоит выяснить, есть ли в данном случае признаки халатности или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
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