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    В США ввели в строй десантный корабль с лазерной пушкой

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    • Фото: navy.mil
    В США ввели в строй десантный корабль с лазерной пушкой

    В США ввели в строй десантный корабль с лазерной пушкой

    В США ввели в строй десантный корабль с лазерной пушкой
  • Фото: navy.mil

    • ВМС США ввели в эксплуатацию десантный корабль Portland, который будет оснащен лазерным оружием.

    Посвященная этому церемония состоялась в городе Портленд, ее транслировали в Twitter Военно-морских сил США.

    Новый корабль относится к классу десантных транспортных доков типа «Сан-Антонио». Он будет задействован летом текущего года в международных военно-морских учениях Rimpac, которые состоятся на Гавайях. После Portland будет оснащен лазерным оружием Laser Weapon System, которое разрабатывается специально по заказу ВМС США.

    Отмечается, что корабль может перевозить более 800 морских пехотинцев. Он также может нести вертолеты Sikorsky CH-53E Sea Stallion и конвертопланы MV-22 Osprey.

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