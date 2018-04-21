В Кабардино-Балкарии три человека насмерть отравились неизвестным газом

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Кабардино-Балкарии выясняют обстоятельства гибели трех человек в поселке Кашхатау.
По данным СУ СКР по региону, отравившиеся — члены одной семьи. Их нашли родственники в субботу около 18:00. Все четверо были без сознания.
Отмечается, что родственники приехали на место происшествия после звонка одного из членов семьи. Перед тем как потерять сознание, он успел позвонить и попросить о помощи.
Приехавшие на помощь женщина и молодой человек тоже почувствовали себя плохо, однако смогли вынессти пострадавших из помещения. В больнице трое, в том числе восьмилетний ребенок, скончались не приходя в сознание.
По версии следствия, семья могла отравиться угарным или бытовым газом. Подробности уточняются.
Отмечается, что родственники приехали на место происшествия после звонка одного из членов семьи. Перед тем как потерять сознание, он успел позвонить и попросить о помощи.
Приехавшие на помощь женщина и молодой человек тоже почувствовали себя плохо, однако смогли вынессти пострадавших из помещения. В больнице трое, в том числе восьмилетний ребенок, скончались не приходя в сознание.
По версии следствия, семья могла отравиться угарным или бытовым газом. Подробности уточняются.
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