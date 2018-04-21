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    В Кабардино-Балкарии три человека насмерть отравились неизвестным газом

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    В Кабардино-Балкарии три человека насмерть отравились неизвестным газом

    В <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr> три человека насмерть отравились неизвестным газом

    В Кабардино-Балкарии выясняют обстоятельства гибели трех человек в поселке Кашхатау.

    По данным СУ СКР по региону, отравившиеся — члены одной семьи. Их нашли родственники в субботу около 18:00. Все четверо были без сознания.

    Отмечается, что родственники приехали на место происшествия после звонка одного из членов семьи. Перед тем как потерять сознание, он успел позвонить и попросить о помощи.

    Приехавшие на помощь женщина и молодой человек тоже почувствовали себя плохо, однако смогли вынессти пострадавших из помещения. В больнице трое, в том числе восьмилетний ребенок, скончались не приходя в сознание.

    По версии следствия, семья могла отравиться угарным или бытовым газом. Подробности уточняются.

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