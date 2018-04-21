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    Российские хоккеисты на последних секундах уступили финнам

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    Российские хоккеисты на последних секундах уступили финнам

    Российские хоккеисты на последних секундах уступили финнам

    Сборная России уступила команде Финляндии в матче чешского этапа Еврохоккейтура.

    Встреча закончилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу финской команды.

    Россияне смогли первыми выйти вперед — точным броском отметился Никита Гусев. Однако во втором периоде шайбу в ворота россиян отправил Хенри Йокихарью. Победный же гол в самом конце матча забросил Ере Саллинен.

    Отметим, что ранее россияне в вынесенном матче чешского этапа Евротура, который состоялся в Ярославле, уступили шведам (1:2). Завтра же сборная России сыграет с командой Чехии.

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