Российские хоккеисты на последних секундах уступили финнам

Сборная России уступила команде Финляндии в матче чешского этапа Еврохоккейтура.

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Финляндия

хоккей

Встреча закончилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу финской команды.



Россияне смогли первыми выйти вперед — точным броском отметился Никита Гусев. Однако во втором периоде шайбу в ворота россиян отправил Хенри Йокихарью. Победный же гол в самом конце матча забросил Ере Саллинен.



Отметим, что ранее россияне в вынесенном матче чешского этапа Евротура, который состоялся в Ярославле, уступили шведам (1:2). Завтра же сборная России сыграет с командой Чехии.