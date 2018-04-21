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    В Киеве задержали «российского шпиона», покупавшего дрон

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    В Киеве задержали «российского шпиона», покупавшего дрон

    В Киеве задержали «российского шпиона», покупавшего дрон

    Сотрудники службы безопасности Украины задержали работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны страны по подозрению в шпионаже в пользу России.

    На сайте СБУ сообщается, что спецслужбы совместно со следователями «разоблачили работника одного из стратегических предприятий министерства обороны».

    Из сообщения СБУ: «Правоохранители установили, что уроженец РФ, полковник запаса Вооруженных сил Украины в июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки».

    Из сообщения следует, что бывший украинский военный «осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны». Конкретно — сотрудника якобы интересовали разработки «новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов», которые используются для разведке в Донбассе.

    В частности, задержанный пытался приобрести беспилотный летательный аппарат украинского производства, чтобы, как следует из материалов дела, передать его РФ для осуществления воздушной разведки.

    Шпиона задержали на рабочем месте, говорится в сообщении. Мужчина якобы намеревался выехать в РФ и получить там гражданство. По данным украинского ведомства, подозреваемый уже получил вид на жительство в РФ и переоформил военную пенсию.

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