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    «Через день»: Лукашенко рассказал, как правильно пить

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    «Через день»: Лукашенко рассказал, как правильно пить

    «Через день»: Лукашенко рассказал, как правильно пить

    Александр Лукашенко призвал белорусов переходить с водки и самогона на хорошее вино.

    По словам белорусского лидера, нет ничего плохого в том, чтобы позволять себе немного крепкого спиртного, однако на деле мало кто ограничивается 100 граммами.

    В связи с этим Лукашенко призвал привыкать к «европейскому варианту потребления вин».

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих крепких напитков (отучать). Я не против, если люди 70–100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70–100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин. Это полезно, если один-два бокала в день вина выпиваешь, но именно качественного».

    Также во время республиканского субботника Лукашенко рассказал, что недавно попробовал молдавское вино. По его словах, столкнувшись со сложностями при доступе к рынкам России и Европы, молдавские производители «вынуждены были напрячься и производить супервина», передает БелТА.

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