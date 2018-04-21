В Самаре открылся футбольный парк

Пятый в России футбольный парк открылся в рамках фестиваля, приуроченного к чемпионату мира.

Парк футбола чемпионата мира 2018 года открыли в Самаре бывший защитник итальянского «Интера» и сборной Колумбии Иван Кордоба и власти Самарской области. Это площадка со спортивными аттракционами, мастер-классами и возможностью пообщаться со звездами мирового футбола.



К открытию готовится и стадион в Самаре. Через неделю состоится первый тестовый матч. На новой арене местные «Крылья советов» примут воронежский «Факел».