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    В Самаре открылся футбольный парк. парки и скверы, Самара, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Самаре открылся футбольный парк

    В Самаре открылся футбольный парк

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    В Самаре открылся футбольный парк

    В Самаре открылся футбольный парк

    В Самаре открылся футбольный парк

      Пятый в России футбольный парк открылся в рамках фестиваля, приуроченного к чемпионату мира.

      Парк футбола чемпионата мира 2018 года открыли в Самаре бывший защитник итальянского «Интера» и сборной Колумбии Иван Кордоба и власти Самарской области. Это площадка со спортивными аттракционами, мастер-классами и возможностью пообщаться со звездами мирового футбола.

      К открытию готовится и стадион в Самаре. Через неделю состоится первый тестовый матч. На новой арене местные «Крылья советов» примут воронежский «Факел».

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