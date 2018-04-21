Названы место и дата прощания с Ниной Дорошиной

Прощание с Ниной Дорошиной пройдет в ее родном театре «Современник».
По предварительной информации, церемония состоится во вторник, 24 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
Напомним, сегодня стало известно, что актриса Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни у себя дома после тяжелой и продолжительной болезни. При этом ранее СМИ сообщали, что в последнее время актриса жаловалась на сердце и на проблемы с ногами.
Нина Дорошина прославилась на всю страну после выхода фильма «Любовь и голуби», в котором она сыграла роль Нади Кузякиной. Также на ее счету десятки театральных и кино ролей.
Напомним, сегодня стало известно, что актриса Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни у себя дома после тяжелой и продолжительной болезни. При этом ранее СМИ сообщали, что в последнее время актриса жаловалась на сердце и на проблемы с ногами.
Нина Дорошина прославилась на всю страну после выхода фильма «Любовь и голуби», в котором она сыграла роль Нади Кузякиной. Также на ее счету десятки театральных и кино ролей.
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