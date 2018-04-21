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    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Зарема Шайхитдинова. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Зарема Шайхитдинова

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Зарема Шайхитдинова

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    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Зарема Шайхитдинова

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Зарема Шайхитдинова

    «Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Зарема Шайхитдинова

      Пятнадцатилетняя Зарема Шайхитдинова из Башкирии оказалась в ¼ финале благодаря приглашенному судье Владимиру Преснякову. Когда мнения судей разделились, он попросил дать возможность юной артистке пройти в следующий тур.

      Зарема Шайхитдинова исполнила композицию на башкирском языке под названием «Спасибо родителям». Сергей Лазарев и Игорь Крутой почти одновременно оценили ее выступление, позже это сделал Виктор Дробыш, в самом конце номера на кнопку нажала Юлианна Караулова.

      Как отметил Лазарев, что девушка правильно сделала, что последовала советам и выбрала национальную песню. Караулова похвалила артистку за выступление и порекомендовала поработать над самооценкой. Дробыш предложил попробовать спеть на русском языке и выступить во всех тональностях для всех национальностей.



      За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.

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