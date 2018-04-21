«Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Зарема Шайхитдинова

Пятнадцатилетняя Зарема Шайхитдинова из Башкирии оказалась в ¼ финале благодаря приглашенному судье Владимиру Преснякову. Когда мнения судей разделились, он попросил дать возможность юной артистке пройти в следующий тур.
Зарема Шайхитдинова исполнила композицию на башкирском языке под названием «Спасибо родителям». Сергей Лазарев и Игорь Крутой почти одновременно оценили ее выступление, позже это сделал Виктор Дробыш, в самом конце номера на кнопку нажала Юлианна Караулова.
Как отметил Лазарев, что девушка правильно сделала, что последовала советам и выбрала национальную песню. Караулова похвалила артистку за выступление и порекомендовала поработать над самооценкой. Дробыш предложил попробовать спеть на русском языке и выступить во всех тональностях для всех национальностей.
За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.
Как отметил Лазарев, что девушка правильно сделала, что последовала советам и выбрала национальную песню. Караулова похвалила артистку за выступление и порекомендовала поработать над самооценкой. Дробыш предложил попробовать спеть на русском языке и выступить во всех тональностях для всех национальностей.
За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.
Комментарии