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    Похотливые дебоширы грозили убить пассажирку в самолете Дубай — Петербург

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    Похотливые дебоширы грозили убить пассажирку в самолете Дубай — Петербург

    Похотливые дебоширы грозили убить пассажирку в самолете Дубай — Петербург

    В петербургском Пулково задержали двух авиахулиганов, угрожавших убить женщину.

    Нетрезвые 35-летние мужчины устроили дебош по пути из Дубая в Петербург. Сначала они приставали к 31-летней соседке, однако она отвергла «ухаживания» назойливых кавалеров.

    После этого дебоширы принялись грубо ругаться и угрожать женщине убийством. При этом на замечания членов экипажа и других пассажиров возмутители спокойствия отвечали грубостью.

    После посадки в Петербурге мужчины были задержаны, в отношении дебоширов возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Угроза убийством». С них взяли обязательства о явке, а потом отпустили, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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