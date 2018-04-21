В петербургском Пулково задержали двух авиахулиганов, угрожавших убить женщину.

Нетрезвые 35-летние мужчины устроили дебош по пути из Дубая в Петербург. Сначала они приставали к 31-летней соседке, однако она отвергла «ухаживания» назойливых кавалеров.



После этого дебоширы принялись грубо ругаться и угрожать женщине убийством. При этом на замечания членов экипажа и других пассажиров возмутители спокойствия отвечали грубостью.



После посадки в Петербурге мужчины были задержаны, в отношении дебоширов возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Угроза убийством». С них взяли обязательства о явке, а потом отпустили, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.