«Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Анжелика Лазарева

Анжелика Лазарева из Уфы в прошлый выход на сцену собрала четыре зеленые кнопки, одну из которых нажала сама и заставила судей кричать «браво».
Девятилетняя Анжелика Лазарева из башкирской столицы появилась перед зрителями и членами жюри в коротком воздушном розовом платьице и исполнила композицию «Я вернусь». Девочка сразу заслужила оценки Виктора Дробыша и Игоря Крутого. Юлианна Караулова последовала примеру коллег по судейскому цеху, Сергей Лазарев выжидал, но не выдержал пристального взгляда юной исполнительницы, которая призывала его нажать кнопку, и тоже поставил оценку.
Лазарев отметил, что намеков девочки нельзя было не понять. Анжелика призналась, что собиралась воздействовать на Дробыша, но он быстро оценил ее выступление, поэтому она переключилась на Лазарева. Крутой назвал юную артистку солнышком и ангелочком, а Караулова увидела в конкурсантке не ангелочка, а бандита в юбке.
За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.
Лазарев отметил, что намеков девочки нельзя было не понять. Анжелика призналась, что собиралась воздействовать на Дробыша, но он быстро оценил ее выступление, поэтому она переключилась на Лазарева. Крутой назвал юную артистку солнышком и ангелочком, а Караулова увидела в конкурсантке не ангелочка, а бандита в юбке.
За судьбами конкурсантов следите с следующих выпусках проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru.
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