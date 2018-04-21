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    Назвали Жруном: на Камчатке нашли самого толстого белька

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    • Фото: Гек Волынец
    Назвали Жруном: на Камчатке нашли самого толстого белька

    Назвали Жруном: на Камчатке нашли самого толстого белька

    Назвали Жруном: на Камчатке нашли самого толстого белька
  • Фото: Гек Волынец

    • На острове Уташуд в Южно-Камчатском заказнике пересчитали тюленей и каланов, одним из главных объектов наблюдения стали бельки — детеныши тюленей.

    Нынешний сезон оказался благополучным для уникальной популяции ларг (это пестрые нерпы, подвид тюленей), сообщается на сайте Кроноцкого природного биосферного заповедника.

    Участники исследований отметили высокую численность как бельков, так и подросших животных. На острове насчитали 43 щенка — это на 10 больше, чем в прошлом году. Во время исследований были отмечены 64 взрослые ларги, а также 16 антуров (курильских тюленей) и 23 калана (морских выдры) — оба вида занесены в Красную книгу России.

    Во время учета сотрудники заповедника обнаружили одного «очень упитанного белька» — самого упитанного за всю историю наблюдений. Исследователям удалось сфотографировать животного. Снимок опубликован на странице заповедника в Facebook.

    Ученые назвали самого толстого белька Жруном.

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