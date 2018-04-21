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    В Пентагоне заявили о готовности в любой момент снова ударить по Сирии

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    В Пентагоне заявили о готовности в любой момент снова ударить по Сирии

    В Пентагоне заявили о готовности в любой момент снова ударить по Сирии

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США готовы к дополнительным военным действиям против Сирии, если президент страны Башар Асад не прислушается к посылу ракетной атаки, произошедшей на прошлой неделе.

    США готовы к дальнейшим военным действиям в отношении Сирии, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на совместной пресс-конференции с министром обороны Японии Ицунори Онодера.

    Джеймс Мэттис, глава Пентагона: «С его стороны (президента Сирии Башара Асада) было бы неразумно игнорировать заявление международного сообщества, и мы готовы в любой момент принять решение».

    Мэттис также подчеркнул, что он наблюдает повсеместную поддержку «прискорбной, но необходимой атакой» на предполагаемые объекты химоружия в Сирии, передает «Интерфакс».

    Напомним, что в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. По территории САР было выпущено более 100 ракет. По утверждениям руководства стран, удар был нанесен по объектам, связанным с производством химического оружия. США и их союзники заявляют, что правительственные силы страны совершили химатаку в сирийской Думе.

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