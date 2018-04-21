В центре Токио по ошибке объявили угрозу масштабного теракта

Ложная угроза террористического акта была объявлена в центральном токийском районе Тисда этим утром.
Оповещение об угрозе масштабного теракта сработало на более чем 80 уличных громкоговорителей и 200 передатчиков, установленных в отелях и административных зданиях.
В районной администрации уже сообщили, что угроза была ложной. Причиной стала ошибка одного из сотрудников, который занимался проверкой системы экстренного оповещения.
В районе Тисда находятся императорский дворец, многочисленные правительственные здания, включая министерства, канцелярию премьер-министра страны и парламент, сообщает ТАСС.
В районной администрации уже сообщили, что угроза была ложной. Причиной стала ошибка одного из сотрудников, который занимался проверкой системы экстренного оповещения.
В районе Тисда находятся императорский дворец, многочисленные правительственные здания, включая министерства, канцелярию премьер-министра страны и парламент, сообщает ТАСС.
Комментарии