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    В центре Токио по ошибке объявили угрозу масштабного теракта

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    В центре Токио по ошибке объявили угрозу масштабного теракта

    В центре Токио по ошибке объявили угрозу масштабного теракта

    Ложная угроза террористического акта была объявлена в центральном токийском районе Тисда этим утром.

    Оповещение об угрозе масштабного теракта сработало на более чем 80 уличных громкоговорителей и 200 передатчиков, установленных в отелях и административных зданиях.

    В районной администрации уже сообщили, что угроза была ложной. Причиной стала ошибка одного из сотрудников, который занимался проверкой системы экстренного оповещения.

    В районе Тисда находятся императорский дворец, многочисленные правительственные здания, включая министерства, канцелярию премьер-министра страны и парламент, сообщает ТАСС.

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