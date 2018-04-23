Кудрин в интервью НТВ: экономике РФ нельзя замыкаться на внутренний рынок

Как избежать «торговой войны» на фоне введения новых пошлин и ограничений? Кто сейчас остается гарантом здоровой конкуренции в международной торговле? Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу НТВ рассказал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Мы публикуем полную видеоверсию беседы.
Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок: «Российской экономике, если она хочет быть успешной, недостаточно быть замкнутой на свой внутренний спрос и рынок. Нам нужно работать на внешний рынок. А тогда нам нужны рынки, мы должны на этих рынках работать по правилам, согласованным с этими странами. Таким базовым документом всегда является соглашение ВТО. Оно не устарело, как многие считают. Мы действительно не можем продвинуться в новых направлениях, там новые рынки, мы зачастую не можем никак договориться по этим правилам, но оно описывает все базовые правила взаимодействия на этих рынках».
Отказ от соблюдения правил ВТО станет ударом по мировой торговле, заявил Кудрин в интервью программе «Поздняков». Чтобы не отстать друг от друга, страны начнут вводить субсидии для поддержки своих компаний и ограничения для иностранных, что приведет к настоящей торговой войне. Причем Россия в этом случае пострадает больше других, считает экономист.
Алексей Кудрин: «Например, в отношении России главная проблема была, когда мы вступали в ВТО, — будет ли Россия поддерживать свои компании субсидиями. А это вопрос конкурентной борьбы. Тогда и те государства должны свои компании поддерживать субсидиями… Все договариваются, что в расчете на объем продукта субсидия не может быть больше определенной величины. И в этом смысле все страны, как правило, аудируются и соблюдают эти вещи. Представляем, что мы отказываемся от этого. Тогда мы вынуждены будем прекратить… импорт из ряда стран какой-то продукции, или нашу продукцию прекратят получать, или ограничат в доступе на другие рынки. Вот это будет эскалация ограничений… И темпы роста в мире в среднем снизятся, благосостояние народов или стран снизится или не будет расти. Россия скорее будет хуже в этой войне выглядеть, чем другие страны. Нас будут больше не пускать, а мы будем больше зависеть от того, что нам нужно провезти современные технологии из других стран».
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня в 23:20.
Отказ от соблюдения правил ВТО станет ударом по мировой торговле, заявил Кудрин в интервью программе «Поздняков». Чтобы не отстать друг от друга, страны начнут вводить субсидии для поддержки своих компаний и ограничения для иностранных, что приведет к настоящей торговой войне. Причем Россия в этом случае пострадает больше других, считает экономист.
Алексей Кудрин: «Например, в отношении России главная проблема была, когда мы вступали в ВТО, — будет ли Россия поддерживать свои компании субсидиями. А это вопрос конкурентной борьбы. Тогда и те государства должны свои компании поддерживать субсидиями… Все договариваются, что в расчете на объем продукта субсидия не может быть больше определенной величины. И в этом смысле все страны, как правило, аудируются и соблюдают эти вещи. Представляем, что мы отказываемся от этого. Тогда мы вынуждены будем прекратить… импорт из ряда стран какой-то продукции, или нашу продукцию прекратят получать, или ограничат в доступе на другие рынки. Вот это будет эскалация ограничений… И темпы роста в мире в среднем снизятся, благосостояние народов или стран снизится или не будет расти. Россия скорее будет хуже в этой войне выглядеть, чем другие страны. Нас будут больше не пускать, а мы будем больше зависеть от того, что нам нужно провезти современные технологии из других стран».
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня в 23:20.
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