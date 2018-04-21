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    «Проявите солидарность»: в ООН пожаловались на нехватку денег для Украины

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    «Проявите солидарность»: в ООН пожаловались на нехватку денег для Украины

    «Проявите солидарность»: в ООН пожаловались на нехватку денег для Украины

    В ООН заявили, что располагают только 3% от суммы, необходимой для оказания помощи жителям юго-востока Украины.

    По словам координатора гуманитарных программ ООН по Украине Нила Уолкера, всего в этом году запланировано выделить 187 миллионов долларов. Однако программа оказания гуманитарной помощи все еще практически не получила средств.

    В связи с этим Уолкер призвал участников программы «проявить солидарность», подчеркнув, что «мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены», передает РИА Новости.

    Нил Уолкер, координатор гуманитарных программ ООН по Украине: «Сегодня я призываю государства-члены проявить солидарность с пострадавшими от конфликта людьми на Украине и срочно отреагировать на нехватку 97% средств».

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