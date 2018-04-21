«Ты супер!», выпуск одиннадцатый: Артём Семёнов

Восемнадцатилетнего Артёма Семёнова из Латвии участницы конкурса «Ты супер!» сравнили со сказочным принцем из Евросоюза: высокий, талантливый и красивый. Казалось бы, такой участник должен очень нравиться девушкам. Однако Юлианна Караулова, для которой Артём особенно старался в отборочном туре, не нажала зеленую кнопку.
На этот раз Артём Семёнов решил быть серьезным, выступить без танцев и показать свою душу. Для своего выступления он выбрал композицию Enjoy the Silence. Темный костюм юного артиста оттеняли языки пламени, которые вспыхнули с первыми нотами припева.
На этот раз Юлианна Караулова не только нажала на зеленую кнопку, она сделала этой первой. Сергей Лазарев тоже оценил номер, затем это сделал Игорь Крутой. На последних нотах свою оценку поставил Виктор Дробыш. Он отметил, что прелесть исполнения скрывалась в деталях. Караулова призналась, что в прошлый раз она не нажала кнопку, потому что была не в себе, похвалила Артёма и отметила, что юноша вокально очень вырос. Игорь Крутой назвал выступление убедительным.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru выйдет в эфир в мае.
На этот раз Юлианна Караулова не только нажала на зеленую кнопку, она сделала этой первой. Сергей Лазарев тоже оценил номер, затем это сделал Игорь Крутой. На последних нотах свою оценку поставил Виктор Дробыш. Он отметил, что прелесть исполнения скрывалась в деталях. Караулова призналась, что в прошлый раз она не нажала кнопку, потому что была не в себе, похвалила Артёма и отметила, что юноша вокально очень вырос. Игорь Крутой назвал выступление убедительным.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru выйдет в эфир в мае.
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