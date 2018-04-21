В Москве скончалась звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

В Москве скончалась известная российская актриса Нина Дорошина, известная по главной роли в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Актрисе было 83 года.
В последнее время Нина Дорошина жаловалась на сердце. Месяц назад она обращалась к врачам с жалобами на боли в области грудной клетки. Накануне ей снова пришлось вызывать скорую, однако от госпитализации актриса отказалась. Минувшим летом у нее отнимались ноги.
Несколько лет назад Нина Дорошина серьезно пострадала, упав в резко затормозившем трамвае. Актрису тогда пришлось отправить в больницу.
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровск, в те годы это был город-спутник Москвы, а сейчас это столичные районы Бабушкинский и Лосиноостровский. В 1956 году она окончила Театральное училище имени Щукина, а спустя два года дебютировала на сцене театра «Современник», где и прослужила всю жизнь. Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самый известный из которых — «Любовь и голуби».
Несколько лет назад Нина Дорошина серьезно пострадала, упав в резко затормозившем трамвае. Актрису тогда пришлось отправить в больницу.
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровск, в те годы это был город-спутник Москвы, а сейчас это столичные районы Бабушкинский и Лосиноостровский. В 1956 году она окончила Театральное училище имени Щукина, а спустя два года дебютировала на сцене театра «Современник», где и прослужила всю жизнь. Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самый известный из которых — «Любовь и голуби».
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