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    В Москве скончалась звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

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    • Кадр из фильма «Любовь и голуби», реж. В.Меньшов , CCCР, 1984г.
    В Москве скончалась звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

    В Москве скончалась звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

    В Москве скончалась звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина
  • Кадр из фильма «Любовь и голуби», реж. В.Меньшов , CCCР, 1984г.

    • В Москве скончалась известная российская актриса Нина Дорошина, известная по главной роли в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Актрисе было 83 года.

    В последнее время Нина Дорошина жаловалась на сердце. Месяц назад она обращалась к врачам с жалобами на боли в области грудной клетки. Накануне ей снова пришлось вызывать скорую, однако от госпитализации актриса отказалась. Минувшим летом у нее отнимались ноги.

    Несколько лет назад Нина Дорошина серьезно пострадала, упав в резко затормозившем трамвае. Актрису тогда пришлось отправить в больницу.

    Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровск, в те годы это был город-спутник Москвы, а сейчас это столичные районы Бабушкинский и Лосиноостровский. В 1956 году она окончила Театральное училище имени Щукина, а спустя два года дебютировала на сцене театра «Современник», где и прослужила всю жизнь. Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самый известный из которых — «Любовь и голуби».

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