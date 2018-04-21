Поедем, поедим! <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Поедем, поедим! 0+
    •  

    Туристы насмерть забили спавшего кенгуру камнями

    1 комментарий

    Туристы насмерть забили спавшего кенгуру камнями

    Туристы насмерть забили спавшего кенгуру камнями

    Посетители зоопарка в китайском Фучжоу убили и ранили кенгуру, пытаясь заставить их прыгать.

    Туристов разозлило то, что животные спали. В надежде на более оживленное представление люди принялись бросать в кенгуру камни. При этом сотрудники зоопарка безуспешно пытались призвать посетителей к порядку.

    В результате 12-летняя самка скончалась от внутреннего кровотечения. Еще один 5-летний кенгуру получил травмы.

    Как сообщает The New York Times, история произошла около месяца назад, однако известно о ней стало только сейчас. Жестокость посетителей возмутила многих жителей Китая и зоозащитников.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru