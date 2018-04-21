Туристы насмерть забили спавшего кенгуру камнями

Посетители зоопарка в китайском Фучжоу убили и ранили кенгуру, пытаясь заставить их прыгать.
Туристов разозлило то, что животные спали. В надежде на более оживленное представление люди принялись бросать в кенгуру камни. При этом сотрудники зоопарка безуспешно пытались призвать посетителей к порядку.
В результате 12-летняя самка скончалась от внутреннего кровотечения. Еще один 5-летний кенгуру получил травмы.
Как сообщает The New York Times, история произошла около месяца назад, однако известно о ней стало только сейчас. Жестокость посетителей возмутила многих жителей Китая и зоозащитников.
В результате 12-летняя самка скончалась от внутреннего кровотечения. Еще один 5-летний кенгуру получил травмы.
Как сообщает The New York Times, история произошла около месяца назад, однако известно о ней стало только сейчас. Жестокость посетителей возмутила многих жителей Китая и зоозащитников.
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