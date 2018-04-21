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    Украинские ВМС у границы с Крымом устроили учения по обороне побережья

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    • Фото: ВМС ЗС України
    Украинские ВМС у границы с Крымом устроили учения по обороне побережья

    Украинские ВМС у границы с Крымом устроили учения по обороне побережья

    Украинские ВМС у границы с Крымом устроили учения по обороне побережья
  • Фото: ВМС ЗС України

    • Подразделения ВМС Украины вблизи границы с Крымом провели тренировки, в ходе которых военные учились отражать атаку кораблей противника.

    Как сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook, артиллерийские подразделения успешно отработали учебные задачи по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника.

    У Військово-Морських Силах ЗС України провели навчання з оборони морського узбережжя

    У Військово-Морських Силах ЗС…

    Опубликовано ВМС ЗС України 20 апреля 2018 г.


    Отмечается, что украинские морпехи осуществили маневр подразделениями на угрожающих направлениях и выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта.

    В минувшем году на сайте американских ВМС появилась информация о том, что бойцы морского десантного инженерно-строительного батальона начали возводить оперативный центр ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове (Николаевская область).
    Сообщалось, что военные из США в прошлом году прибыли в Очаков и начали подготовку к строительству. Предполагается, что в центре будет вестись планирование и оперативное командование при проведении военных учений на территории Украине.

    В украинских ВМС утверждают, что строительство американскими инженерными подразделениями на военно-морской базе в Очакове оперативного центра ВМС Украины не предполагает размещения флота других государств, это делается для базирования украинских ВМС. Кроме того, центр планируют использовать в ходе украинско-американских учений Sea Breeze с приглашением флотов других стран.

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