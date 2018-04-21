В Татарстане мужчина и девочка погибли под колесами поезда

В Татарстане
25-летний мужчина и 8-летняя девочка стали жертвами несчастного случая на железной дороге.
Трагедия произошла 20 апреля вечером в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Мужчина и девочка переходили пути в неположенном месте. Машинист попытался остановить состав, однако трагедию предотвратить не удалось.
Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР, погибший работал в семье девочки разнорабочим. В вечер трагедии он решил взять ребенка в магазин.
По данному факту проводится проверка. Сыщики изучили записи с камер наблюдения, зафиксировавших поход мужчины с девочкой в магазин. Также проверяется информация о том, что мужчина мог быть пьян.
Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР, погибший работал в семье девочки разнорабочим. В вечер трагедии он решил взять ребенка в магазин.
По данному факту проводится проверка. Сыщики изучили записи с камер наблюдения, зафиксировавших поход мужчины с девочкой в магазин. Также проверяется информация о том, что мужчина мог быть пьян.
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