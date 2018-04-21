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    ЛНР: Киев готовит диверсию в ходе визита Порошенко в Донбасс

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    ЛНР: Киев готовит диверсию в ходе визита Порошенко в Донбасс

    ЛНР: Киев готовит диверсию в ходе визита Порошенко в Донбасс

    Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики получило информацию о подготовке диверсии во время запланированного визита президента Украины Петра Порошенко в Донбасс.

    Командование Вооруженных сил Украины готовит к приезду Петра Порошенко в Донбасс провокацию, направленную на дискредитацию самопровозглашенной республики, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы министерства госбезопасности ЛНР Евгения Любенко.

    По данным ведомства, диверсия готовится на предприятии химической промышленности «Заря», которое находится в подконтрольном украинским силовикам городе Рубежное в Донбассе. Якобы украинские военные намерены совершить «подрыв одного из складов предприятия по хранению взрывоопасных веществ», сообщила Любенко.

    Далее, по словам представителя министерства, командование ВСУ планирует обвинить во взрыве власти ЛНР и это может послужить дополнительным поводом для ввода контингента ООН в Донбасс.

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