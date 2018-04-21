Украинские власти признали неспособность Киева вернуть Крым

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире местного телевидения признал, что Киев на сегодняшний день не в состоянии вернуть Крым.

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Тука заявил, что сейчас Украина вынуждена ограничиваться дипломатическими демаршами и политическими заявлениями, но отметил, что Донбасс и Крым в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины, а Россия «понесет ответственность за свои действия». По словам замминистра, его ведомство накапливает свидетельства «незаконной» добычи ресурсов, в том числе песка и рыбы, на территории Крыма.



Крым вошел в состав России после референдума, который состоялся там в марте 2014 года. За воссоединение с нашей страной проголосовали более 95% жителей полуострова. Местные власти инициировали плебисцит после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым «временно оккупированной территорией». Москва же неоднократно заявляла, что присоединение полуострова не противоречит нормам международного права и уставу ООН.