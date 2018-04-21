Подготовка к параду 9 Мая: «Тайфуны» и «Ярсы» перегнали в Москву

В столицу прибыла техника, которая примет участие в параде Победы 9 Мая. Машины перегнали с тренировочной площадки в подмосковном Алабине. Марш-бросок занял около двух часов.

Колонна остановилась на северо-западе города, в районе улицы Нижние Мнёвники. Там для парадной техники развернули временную площадку. В общей сложности к новому месту дислокации перегнали больше 100 машин, в том числе бронеавтомобили «Тайфун» и ракетные комплексы «Ярс».



Андрей Чепенко, майор российской армии: «В параде участвую в первый раз. Это БТР-82, возглавляет колонну С-400. Ответственность, конечно, чувствуется, но волнения почему-то вообще нет, никаких волнений, переживаний. Мы готовы на 100%!»



В ближайшее время на место прибудет и гусеничная техника. Тяжелые танки и зенитные комплексы «Бук» по железной дороге доставят на ближайшую станцию, а уже оттуда они своим ходом дойдут до временной стоянки.