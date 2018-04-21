Трехлетнему Антону нужны деньги на операцию в швейцарской клинике

Срочно нужна помощь трехлетнему Антону из Ростова-на-Дону . Мальчик страдает редким заболеванием иммунной системы. Он не может выходить на улицу и играть с другими детьми, любая инфекция грозит смертельной опасностью. Но шанс на выздоровление все-таки есть. Для этого нужна пересадка костного мозга. Ее готовы провести швейцарские врачи. Операция обойдется в 30 миллионов рублей. Родителям удалось собрать лишь треть суммы.

Антон боится чужих людей, все чужие для него — врачи. Страх, что его опять увезут из дома в больницу, а там будут делать уколы, будет больно, не проходит. Обычно, мальчик не выходит из дома, не гуляет. Сейчас он и не может быть таким, как все. Таких детей — один на миллион. Редчайший недуг — первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь. Окружающий мир для Антона — смертельный враг.



Дети болеют в детстве, это должно им идти на пользу, так формируется иммунитет. Но у Антона организм не умеет защищаться и никогда не научиться делать это сам. До года мальчик был здоров, но потом, стал покрываться гнойной сыпью после любой прогулки, него поднималась температура, никто, даже врачи, не знали, что с ним.



Елена Коновалова, мама Антона: «Мы попадали в реанимацию, он не мог дышать без кислородной маски. Никто не понимал, что происходит, потому что кровь была абсолютно стерильная. Никакой инфекции, видимых причин на это нет».



Мысли, которые нельзя отогнать, сводили родителей мальчика с ума. Менингит, туберкулез, онкология… Врачи исключали один страшный диагноз за другим, а ребенку становилось все хуже. За это время, в печени мальчика появился абсцесс. Сделали операцию, ребенок долго приходил в себя. Когда вернулись домой из московской клиники, думали, что все самое страшное позади, забыть бы скорее. Но все началось сначала: новая опухоль, новая операция, потом, еще одна. Наркозы, реанимации, капельницы.



Елена Коновалова: «Сын начинал сдирать катетеры, он просто хватал меня, смотрел в глаза и просил увезти его оттуда. А я не могу ничего сделать, потому что, дома находиться еще страшнее. Мы не понимаем, что с ним».



Елена вспоминает, когда врачи смогли поставить диагноз и сказали ей об этом, она почти ничего не поняла, только и спрашивала: лечится ли это? Лечится. В Швейцарии есть клиника, которая уже полвека специализируется на подобных заболеваниях. Таким детям, как Антон, требуется трансплантация костного мозга. Это дает возможность запустить иммунитет ребенка и спасти, подарить ему жизнь.



Елена Коновалова: «Когда мы узнали, что они дают гарантию полного выздоровления, что болезнь никогда не вернется, мы сможем жить без ежедневного страха, мы не могли сдаваться, расстраиваться. Мы решили, что Антон слишком много перенес, чтобы мы сдались именно сейчас».



Как выяснил корреспондент НТВ Святослав Гордин, семья уже была в Швейцарии. Врачи готовы оперировать Антона уже этой осенью, нашли донора, который полностью подходит ребенку, но эта операция очень и очень дорогая. Стоит она 441 тысячу швейцарских франков, это почти 30 миллионов рублей. Семье мальчика никогда не собрать самим такую сумму.



Таблетки лежат рядом с игрушками. Половину своей маленькой жизни Антон принимает антибиотики, которые убивают бактерии, столь опасные для него. Пропускать прием лекарств нельзя, так как новые абсцессы мгновенно поразят легкие и печень. Но и пить такие лекарства бесконечно не возможно. Сейчас у Антона, как говорят врачи, очень хорошие шансы поправится, но нельзя терять время. Чтобы помочь мальчику, отправьте СМС на номер 9112 и сумму пожертвования. Например: 300.