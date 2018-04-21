Стас Пьеха очень жестко матерится за рулем и возит в багажнике детские книжки

Певец, поэт и сердцеед Стас Пьеха умеет управлять самолетом и имеет кубок чемпионата по картингу. Музыкант любит крутые виражи и предпочитает мощные автомобили.
Стас Пьеха — покоритель женских сердец, певец, поэт и автор песен. Он уверяет, что лихачить на дорогах давно перестал, машина ему нужна для неспешных поездок по городу. Артист вспоминает, что раньше выбирал автомобили с очень большим объемом двигателя, чтобы аж подбрасывало, а теперь повзрослел, гонщики и хамы на дорогах вызывают только раздражение.
Стас Пьеха, музыкант: «Матерюсь за рулем очень жестко. Я в жизни так не общаюсь, как за рулем».
Певец признается, что дорожные конфликты приходилось решать и кулаками.
Стас Пьеха: «Бывало, водитель орет, морда красная. Я ему средний палец показываю. Неправ был, да. Он выбегает, на меня запрыгивает, я ему четко так в грудь упираюсь ногами, он отлетает на капот соседней машины».
А однажды машину Пьехи атаковала влюбленная фанатка. Девушка преградила ему путь, подбежала, бросилась на капот и проехала на нем метров пять. С тех пор машину артист паркует подальше от компаний своих поклонниц. В багажнике музыкант возит все для развлечений: набор книжек для детей и покер для взрослых, забытые после пикника коврики для загара и набор для бадминтона.
Оказалось, Стас Пьеха пользуется популярностью не только у поклонниц, но и у инспекторов. Его постоянно останавливают. Когда-то артист был рекордсменом по количеству штрафов за неоплаченную парковку. Подробности — в программе «Главная дорога».
Стас Пьеха, музыкант: «Матерюсь за рулем очень жестко. Я в жизни так не общаюсь, как за рулем».
Певец признается, что дорожные конфликты приходилось решать и кулаками.
Стас Пьеха: «Бывало, водитель орет, морда красная. Я ему средний палец показываю. Неправ был, да. Он выбегает, на меня запрыгивает, я ему четко так в грудь упираюсь ногами, он отлетает на капот соседней машины».
А однажды машину Пьехи атаковала влюбленная фанатка. Девушка преградила ему путь, подбежала, бросилась на капот и проехала на нем метров пять. С тех пор машину артист паркует подальше от компаний своих поклонниц. В багажнике музыкант возит все для развлечений: набор книжек для детей и покер для взрослых, забытые после пикника коврики для загара и набор для бадминтона.
Оказалось, Стас Пьеха пользуется популярностью не только у поклонниц, но и у инспекторов. Его постоянно останавливают. Когда-то артист был рекордсменом по количеству штрафов за неоплаченную парковку. Подробности — в программе «Главная дорога».
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