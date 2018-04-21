Звездная система для АЗС поможет в борьбе с недоливом и плохим бензином

Заезжая на заправку, водители рискуют залить некачественное топливо или заправиться воздухом. Теперь за это АЗС ждут огромные штрафы, а проверить качество и количество сможет каждый.
Экспресс-анализатор топлива прошел первые полевые испытания. Его будут тестировать полгода, прежде чем инспекторы Росстандарта смогут с его помощью проверять бензин и дизель на заправках, чтобы опасное топливо не попало в наши автомобили.
Анатолий Сладовский, испытатель экспресс-анализатора топлива: «Как правило, присутствуют только анализаторы, которые определяют, например, октановое число или только цетановое число. Нет прибора, который бы выдавал несколько показателей. И в мире тоже его нет».
Через минуту прибор показывает содержание серы и металлов, избыток которых убивает моторы. Если предельные показатели превышены, топливо отправят в лабораторию.
Елена Едакова, эксперт по подтверждению соответствия нефтепродуктов Коломенского филиала ФБУ ЦСМ МО: «Мы обязаны провести испытания по всем показателям. Взяли топливо с колонки из Владимирской области. Содержание серы составило более 3000 миллиграммов на килограмм при норме 10. То есть это топливо является некачественным и может быть опасно».
Впервые в России владельцу АЗС грозит не копеечный штраф, а оборотный. Будет наложен штраф в размере 1% от данной выручки. Паленый бензин заливают по всей стране. В Иркутске сразу несколько машин заглохли прямо на заправке. Но если качество топлива можно проверить, то поймать на недоливе сложнее. И коммерсанты этим пользуются, заправляя нас воздухом.
Сегодня проверить объем проданного топлива можно лишь специальным мерником. Мы убедились: для комиссии, которая обязана заранее предупредить о проверке, все точно. На той же АЗС несколькими часами раньше состоялась тайная закупка «Федерации автовладельцев России». Обычная легковушка, но топливо заливали в скрытую в багажнике канистру.
Сергей Канаев, руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России»: «Мы купили 13 литров 340 миллилитров топлива по чеку. А в итоге у нас — 12 литров 860 миллилитров. Это практически пол-литра недолитого топлива».
На другой АЗС охранники заподозрили контрольную закупку. Тут же, видимо, случайно, все колонки перестали работать, машину попросили переехать к другому пистолету. Обычно в этот момент перезапускают программу, чтобы залить бензин без обмана.
О том, что далеко не весь бензин попадает в баки, в Росстандарте знают. И предлагают узаконить такие внезапные контрольные закупки. В течение 3 часов можно зачистить или вообще закрыть какую-то конкретную точку, что надзорным органам уже там нечего делать. Поэтому внезапные проверки — это одно из направлений, которые необходимо развивать.
Еще один выход: контролировать, сколько топлива выливается из колонки. Сейчас такие табло никакого отношения к измерительному оборудованию не имеют. Только если признать всю колонку измерительным комплексом, ее можно будет опечатать и исключить установку программ-жучков, позволяющих незаметно воровать наши деньги. Или сливать оплаченный бензин себе в бутылку.
Должна помочь звездная система для заправок, разработанная по аналогии с гостиницами. Программа добровольная. Вступая в нее, АЗС соглашаются и на тайные внезапные проверки, чтобы водитель был уверен в качестве и количестве купленного топлива. Подробности — в программе «Главная дорога».
Анатолий Сладовский, испытатель экспресс-анализатора топлива: «Как правило, присутствуют только анализаторы, которые определяют, например, октановое число или только цетановое число. Нет прибора, который бы выдавал несколько показателей. И в мире тоже его нет».
Через минуту прибор показывает содержание серы и металлов, избыток которых убивает моторы. Если предельные показатели превышены, топливо отправят в лабораторию.
Елена Едакова, эксперт по подтверждению соответствия нефтепродуктов Коломенского филиала ФБУ ЦСМ МО: «Мы обязаны провести испытания по всем показателям. Взяли топливо с колонки из Владимирской области. Содержание серы составило более 3000 миллиграммов на килограмм при норме 10. То есть это топливо является некачественным и может быть опасно».
Впервые в России владельцу АЗС грозит не копеечный штраф, а оборотный. Будет наложен штраф в размере 1% от данной выручки. Паленый бензин заливают по всей стране. В Иркутске сразу несколько машин заглохли прямо на заправке. Но если качество топлива можно проверить, то поймать на недоливе сложнее. И коммерсанты этим пользуются, заправляя нас воздухом.
Сегодня проверить объем проданного топлива можно лишь специальным мерником. Мы убедились: для комиссии, которая обязана заранее предупредить о проверке, все точно. На той же АЗС несколькими часами раньше состоялась тайная закупка «Федерации автовладельцев России». Обычная легковушка, но топливо заливали в скрытую в багажнике канистру.
Сергей Канаев, руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России»: «Мы купили 13 литров 340 миллилитров топлива по чеку. А в итоге у нас — 12 литров 860 миллилитров. Это практически пол-литра недолитого топлива».
На другой АЗС охранники заподозрили контрольную закупку. Тут же, видимо, случайно, все колонки перестали работать, машину попросили переехать к другому пистолету. Обычно в этот момент перезапускают программу, чтобы залить бензин без обмана.
О том, что далеко не весь бензин попадает в баки, в Росстандарте знают. И предлагают узаконить такие внезапные контрольные закупки. В течение 3 часов можно зачистить или вообще закрыть какую-то конкретную точку, что надзорным органам уже там нечего делать. Поэтому внезапные проверки — это одно из направлений, которые необходимо развивать.
Еще один выход: контролировать, сколько топлива выливается из колонки. Сейчас такие табло никакого отношения к измерительному оборудованию не имеют. Только если признать всю колонку измерительным комплексом, ее можно будет опечатать и исключить установку программ-жучков, позволяющих незаметно воровать наши деньги. Или сливать оплаченный бензин себе в бутылку.
Должна помочь звездная система для заправок, разработанная по аналогии с гостиницами. Программа добровольная. Вступая в нее, АЗС соглашаются и на тайные внезапные проверки, чтобы водитель был уверен в качестве и количестве купленного топлива. Подробности — в программе «Главная дорога».
Комментарии