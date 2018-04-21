Трамп обманул репортера, чтобы попасть в список Forbes

Задолго до избрания президентом Дональд Трамп пошел на обман, чтобы попасть в список богатейших людей по версии журнала Forbes.
Журналист Джонатан Гринберг рассказал CNN, что беседовал с Трампом в 1980-х годах. Разговор велся по телефону, так что репортер не мог видеть своего собеседника, представившегося членом руководства группы компаний Trump Organization Джоном Бэрроном. В ходе беседы он попытался создать впечатление, что Трамп на самом деле гораздо богаче, чем известно журналистам.
Гринберг уверен, что под маской Бэррона по телефону говорил сам Трамп. Он просто изменил тембр голоса, чтобы не вызвать подозрений. Журналист сохранил аудиозапись разговора в качестве доказательства своей правоты.
Сейчас Forbes отводит Трампу 248-е место в списке 400 богатейших людей планеты и 766-е место в перечне миллиардеров. Состояние американского лидера за год уменьшилось на 600 млн долларов, составив 3,1 млрд.
Гринберг уверен, что под маской Бэррона по телефону говорил сам Трамп. Он просто изменил тембр голоса, чтобы не вызвать подозрений. Журналист сохранил аудиозапись разговора в качестве доказательства своей правоты.
Сейчас Forbes отводит Трампу 248-е место в списке 400 богатейших людей планеты и 766-е место в перечне миллиардеров. Состояние американского лидера за год уменьшилось на 600 млн долларов, составив 3,1 млрд.
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