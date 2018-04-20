Скончался советский космонавт Владимир Ляхов

О смерти Владимира Ляхова сообщили в Центре подготовки космонавтов. Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР умер 19 апреля на 77-м году жизни.: «Руководство и сотрудники Центра, летчики-космонавты СССР и России приносят соболезнования родным и близким Владимира Афанасьевича».На счету Ляхова три космических полета, общая продолжительность которых составляет более 333 суток, и три выхода в космос суммарной продолжительностью 7 часов и 8 минут. Он выполнял длительные космические полеты на орбитальные станции «Салют-6» и «Салют-7».