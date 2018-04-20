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    Скончался советский космонавт Владимир Ляхов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Родионов
    Скончался советский космонавт Владимир Ляхов

    Скончался советский космонавт Владимир Ляхов

    Скончался советский космонавт Владимир Ляхов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Родионов

    • Советский космонавт Владимир Ляхов умер в возрасте 76 лет.

    О смерти Владимира Ляхова сообщили в Центре подготовки космонавтов. Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР умер 19 апреля на 77-м году жизни.

    Из сообщения Центра подготовки космонавтов: «Руководство и сотрудники Центра, летчики-космонавты СССР и России приносят соболезнования родным и близким Владимира Афанасьевича».

    На счету Ляхова три космических полета, общая продолжительность которых составляет более 333 суток, и три выхода в космос суммарной продолжительностью 7 часов и 8 минут. Он выполнял длительные космические полеты на орбитальные станции «Салют-6» и «Салют-7».

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