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    Александр Шульгин: «химическая» повестка — это только предлог. интервью, химическое оружие, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАлександр Шульгин: «химическая» повестка — это только предлог

    Александр Шульгин: «химическая» повестка — это только предлог

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    Александр Шульгин: «химическая» повестка — это только предлог

    Александр Шульгин: «химическая» повестка — это только предлог

    Александр Шульгин: «химическая» повестка — это только предлог

      Обвинения в адрес Сирии в производстве и использовании химического оружия — лишь предлог, реальная цель США — добиться смены сирийского режима. Об этом в интервью программе НТВ «Итоги недели» заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

      Он напомнил, что во время недавнего обстрела западной коалицией был уничтожен научно-исследовательский центр, который американцы называли сердцем военной химической программы Сирии. Между тем, напомнил Шульгин, этот объект дважды инспектировала ОЗХО, и ни одна инспекция на выявила ничего запрещенного.

      Александр Шульгин: «Везде, где проходятся катком (США), — везде разрушения и хаос. Залезли в Ирак — десятки тысяч людей погибли, до сих пор страна не может оправиться от последствий так называемой гуманитарной интервенции. Затем разрушили Ливию, превратили в черную дыру, откуда спровоцировали наплыв мигрантов в Западную Европу.

      Сейчас пытаются такой же сценарий провернуть в Сирии. Зациклились на свержении Асада и его правительства, и ничего другое их не интересует. „Химическая“ повестка дня — это только предлог. Все, что они предлагают, имеет только одну цель — загнать сирийское правительство в угол и добиться смены режима Асада. Заодно нападают на Россию: сначала негромко говорили, в последнее время все больше и больше, агрессивный такой тон избрали. К этому сейчас добавили дело Скрипалей».

      По словам Шульгина, на этой основе Штаты пытаются создавать антироссийский фронт и «загоняют в этот фронт палкой, не предъявляя никаких доказательств».

      Полностью интервью с постпредом России при ОЗХО смотрите в «Итогах недели» с Ирадой Зейналовой в это воскресенье в 19:00.

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