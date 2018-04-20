Обвинения в адрес Сирии в производстве и использовании химического оружия — лишь предлог, реальная цель США — добиться смены сирийского режима. Об этом в интервью программе НТВ «Итоги недели» заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
Он напомнил, что во время недавнего обстрела западной коалицией был уничтожен научно-исследовательский центр, который американцы называли сердцем военной химической программы Сирии. Между тем, напомнил Шульгин, этот объект дважды инспектировала ОЗХО, и ни одна инспекция на выявила ничего запрещенного.
Александр Шульгин: «Везде, где проходятся катком (США), — везде разрушения и хаос. Залезли в Ирак — десятки тысяч людей погибли, до сих пор страна не может оправиться от последствий так называемой гуманитарной интервенции. Затем разрушили Ливию, превратили в черную дыру, откуда спровоцировали наплыв мигрантов в Западную Европу.
Сейчас пытаются такой же сценарий провернуть в Сирии. Зациклились на свержении Асада и его правительства, и ничего другое их не интересует. „Химическая“ повестка дня — это только предлог. Все, что они предлагают, имеет только одну цель — загнать сирийское правительство в угол и добиться смены режима Асада. Заодно нападают на Россию: сначала негромко говорили, в последнее время все больше и больше, агрессивный такой тон избрали. К этому сейчас добавили дело Скрипалей».
По словам Шульгина, на этой основе Штаты пытаются создавать антироссийский фронт и «загоняют в этот фронт палкой, не предъявляя никаких доказательств».
Полностью интервью с постпредом России при ОЗХО смотрите в «Итогах недели» с Ирадой Зейналовой в это воскресенье в 19:00.
Александр Шульгин: «Везде, где проходятся катком (США), — везде разрушения и хаос. Залезли в Ирак — десятки тысяч людей погибли, до сих пор страна не может оправиться от последствий так называемой гуманитарной интервенции. Затем разрушили Ливию, превратили в черную дыру, откуда спровоцировали наплыв мигрантов в Западную Европу.
Сейчас пытаются такой же сценарий провернуть в Сирии. Зациклились на свержении Асада и его правительства, и ничего другое их не интересует. „Химическая“ повестка дня — это только предлог. Все, что они предлагают, имеет только одну цель — загнать сирийское правительство в угол и добиться смены режима Асада. Заодно нападают на Россию: сначала негромко говорили, в последнее время все больше и больше, агрессивный такой тон избрали. К этому сейчас добавили дело Скрипалей».
По словам Шульгина, на этой основе Штаты пытаются создавать антироссийский фронт и «загоняют в этот фронт палкой, не предъявляя никаких доказательств».
Полностью интервью с постпредом России при ОЗХО смотрите в «Итогах недели» с Ирадой Зейналовой в это воскресенье в 19:00.
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