Петербургских следователей переселили в отремонтированный особняк

Новый отдел Следственного комитета открылся сегодня в Петроградском районе города.

Первыми гостями стали губернатор, спикер Заксобрания и руководитель главного следственного управления по Петербургу. На правах хозяина Александр Клаус сообщил, что здание, построенное еще в XIX веке и отремонтированное за 60 миллионов рублей, оснащено самой современной техникой.



К примеру, прибор СПИН-2 позволит сотруднику, работающему на месте преступления, узнать телефон очевидца происшествия. Для этого прибором, похожим на бинокль, нужно будет всего лишь провести вокруг.



Также у каждого сотрудника есть собственный кабинет, а в свободных помещениях будет расположен общегородской ведомственный архив. Архив в здании ГСУ на Мойке уже переполнен.



Кроме того, глава петербургского СК сообщил, что эффективность работы районных следователей эффективна на 100 процентов по раскрытию убийств, преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью и изнасилований.