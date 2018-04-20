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    Петербургских следователей переселили в отремонтированный особняк. Санкт-Петербург, Следственный комитет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургских следователей переселили в отремонтированный особняк

    Петербургских следователей переселили в отремонтированный особняк

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    Петербургских следователей переселили в отремонтированный особняк

    Петербургских следователей переселили в отремонтированный особняк

      Новый отдел Следственного комитета открылся сегодня в Петроградском районе города.

      Первыми гостями стали губернатор, спикер Заксобрания и руководитель главного следственного управления по Петербургу. На правах хозяина Александр Клаус сообщил, что здание, построенное еще в XIX веке и отремонтированное за 60 миллионов рублей, оснащено самой современной техникой.

      К примеру, прибор СПИН-2 позволит сотруднику, работающему на месте преступления, узнать телефон очевидца происшествия. Для этого прибором, похожим на бинокль, нужно будет всего лишь провести вокруг.

      Также у каждого сотрудника есть собственный кабинет, а в свободных помещениях будет расположен общегородской ведомственный архив. Архив в здании ГСУ на Мойке уже переполнен.

      Кроме того, глава петербургского СК сообщил, что эффективность работы районных следователей эффективна на 100 процентов по раскрытию убийств, преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью и изнасилований.

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