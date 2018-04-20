Кивок головы: 17-летний защитник «Зенита» принес победу клубу и готовится сдавать ЕГЭ

Молодой и перспективный Илья Скроботов забил решающий гол в принципиальном матче чемпионата России с московским «Динамо».

Удержать победный счет на матче с «Динамо» выпускают рослого молодого защитника. Это дебют на родном стадионе в Петербурге. Еще через 600 секунд, элегантный кивок головы, и карьера разделилась на до и после.



Так в прямом смысле громко заявил о себе Илья Скроботов — воспитанник СДЮШОР «Зенит» и ровесник века. Уже на следующий день его имя знает каждый болельщик, хотя сам герой свое совершеннолетие отметит только через два месяца.



Начинал карьеру защитник-голедаор еще в пляжном футболе. А когда «Зенит» выигрывал Кубок УЕФА, как раз заканчивал 1-й класс. Проходит еще десять лет и Скроботов становится первым в истории чемпионата игроком 2000 года рождения, поразившим ворота и фанатов. Но еще зимой он и сам не мог поверить, что его зовут на сборы с основой.



Илья Скроботов, защитник ФК «Зенит»: «После тренировки мы ехали в метро с другом. И мне пришло сообщение. Я бы в панике. Подумал, что это обычный розыгрыш».



Но сказка стала былью. После матча журналисты уже прочат Скроботову место в сборной на мундиале. Правда, юноша парирует: рановато ему в сборную. Завтра надо в школу.



В спортивном классе средней школы №473 Калининского района Петербурга Илья учится по индивидуальному графику с октября. Здесь стандартная образовательная нагрузка. Правда, соответствовать ей удается не всегда.



Судя по наблюдениям, среди старших товарищей талантливый защитник с богатырскими данными (чего стоит один только рост 193 сантиметра) совсем не затерялся. Да и чего стесняться, если после своего результативного действия он отодвинул на вторую строчку самого Кержакова. Лучший бомбардир в истории российского футбола свой дебютный гол забил «Спартаку» уже в 18-летнем возрасте.