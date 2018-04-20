В Ленобласти открывается первый детский хоспис

Уже через несколько дней медицинское учреждение примет своих пациентов.

Хоспис расположен на территории храмового комплекса в поселке Токсово. Изначально церковь планировала возвести там дом для детей-сирот. Однако здание в течение долгого времени стояло недостроенным. Было принято решение передать его правительству 47-го региона и переформатировать в центр оказания паллиативной помощи.



На создание хосписа было потрачено 27 млн рублей из бюджетных и частных источников. В учреждении есть палаты интенсивной терапии, бассейн, гидромассажные ванны.



Штат детского хосписа почти полностью укомплектован. Сейчас не хватает некоторых врачей и медсестер. Рады будут тут и волонтерам. Сейчас учреждение получает и специальную лицензию на наркотическое обезболивание, которая позволит оказывать помощь детям с сильным болевым синдромом.