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    В Ленобласти открывается первый детский хоспис. Ленинградская область, дети и подростки, хосписы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти открывается первый детский хоспис

    В Ленобласти открывается первый детский хоспис

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    В Ленобласти открывается первый детский хоспис

    В Ленобласти открывается первый детский хоспис

      Уже через несколько дней медицинское учреждение примет своих пациентов.

      Хоспис расположен на территории храмового комплекса в поселке Токсово. Изначально церковь планировала возвести там дом для детей-сирот. Однако здание в течение долгого времени стояло недостроенным. Было принято решение передать его правительству 47-го региона и переформатировать в центр оказания паллиативной помощи.

      На создание хосписа было потрачено 27 млн рублей из бюджетных и частных источников. В учреждении есть палаты интенсивной терапии, бассейн, гидромассажные ванны.

      Штат детского хосписа почти полностью укомплектован. Сейчас не хватает некоторых врачей и медсестер. Рады будут тут и волонтерам. Сейчас учреждение получает и специальную лицензию на наркотическое обезболивание, которая позволит оказывать помощь детям с сильным болевым синдромом.

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