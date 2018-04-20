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    Легковушка снесла мобильную кофейню и въехала в фонтан в Ростове-на-Дону. ДТП, Ростов-на-Дону. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛегковушка снесла мобильную кофейню и въехала в фонтан в Ростове-на-Дону

    Легковушка снесла мобильную кофейню и въехала в фонтан в Ростове-на-Дону

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    Легковушка снесла мобильную кофейню и въехала в фонтан в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>

    Легковушка снесла мобильную кофейню и въехала в фонтан в Ростове-на-Дону

    Легковушка снесла мобильную кофейню и въехала в фонтан в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>

      В Ростове-на-Дону у «ВАЗ-2114» отказали тормоза, и легковушка попала в ДТП на городской набережной.

      Как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, авария произошла сегодня утром около 9:30 мск. Спускаясь по улице Семашко на Береговую, автомобиль не смог затормозить, снес на своем пути мобильную кофейню, заехал на пешеходную зону набережной и остановился посередине светомузыкального фонтана «Петровский».

      В комментариях к видео с места аварии ростовчане предположили, что, если бы не фургон мобильной кофейни, легковушка могла бы упасть в Дон.

      Очевидица ДТП в соцсетях порадовалась, что пропустила машину, которая оказалась неуправляемой и пронеслась от нее на большой скорости в нескольких сантиметрах. Также по счастливому стечению обстоятельств на набережной в этот момент не было людей.

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