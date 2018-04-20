Осада «Маунт Кармел»: в США вспоминают самую кровавую спецоперацию ФБР

В эти дни в США вспоминают жуткие события, которые произошли 25 лет назад в штате Техас. Агенты ФБР взяли штурмом ранчо «Маунт Кармел», где находились последователи секты «Ветвь Давидова». Эта операция спецслужб США стала самой кровавой в истории страны. Тогда погибли десятки человек. Насколько оправданы были действия федералов и какие последствия тех событий ощутила на себе вся Америка?

Дэвид Кореш основал свою секту, увлекшись учениями адвентистов Седьмого дня. Кореш провозгласил скорый конец света и заявил, что только он — посланник божий — сможет спасти человечество. Тех, кто не с ним, поглотит геенна огненная. Но вышло все совсем наоборот.



Из проповеди Кореша: «Я терпеливо ждал появления Господа. Он связался со мной, когда услышал мой зов. Он открыл глаза мне на все ужасы, которые нас ждут».



Но тот ужас, который произошел вскоре в тихом техасском городе Уэйко, Дэвид предугадать не смог. Общиной заинтересовалось ФБР: сектантов заподозрили в изготовлении оружия и наркотиков. Доказательств не было, только показания одного из жителей. Почти год спецагенты следили за сторонниками секты, и 1 февраля 1993 года к ранчо «Маунт Кармел», где проживали Кореш и его приближенные последователи, приехали несколько десятков вооруженных спецагентов. Но вместо обыска завязалась перестрелка.



В первые же минуты были убиты четверо спецагентов, еще 16 пострадали. Ранение получил и сам Дэвид Кореш. Осада ранчо продолжалась 51 день. Все это время в доме находились женщины и дети. 19 апреля спецназ пошел на штурм. Стены проломили броневиками, в дом пустили слезоточивый газ. Люди стали терять сознание, в какой-то момент вспыхнул пожар. Пламя быстро охватило все здание, не оставив шансов спастись практически никому. Заживо сгорели 76 человек, в том числе более 20 детей. Что стало причиной возгорания, неясно.



События на ранчо повергли в шок всю Америку. ФБР, тем не менее, отчиталось об успешной операции, свалив всю вину на самого Дэвида Кореша.



Джефф Джамар, спецагент ФБР: «Эти дети мертвы по вине Дэвида Кореша, он их убил. У него был 51 день, чтобы отпустить всех на свободу. Но он выбрал смерть. Вины ФБР в этом нет».



Билл Клинтон, экс-президент США: «Я беру на себя всю ответственность за то, что произошло. Я одобрил штурм особняка. Все обернулось довольно трагически, но операция прошла успешно».



Однако остановить маховик людского гнева уже было невозможно. Многие американцы были уверены, что пожар устроили сами федералы. События на ранчо в Уэйко повлекли за собой не менее чудовищную трагедию. Во вторую годовщину событий в «Маунт Кармеле» произошел теракт в госучреждении в Оклахома-Сити. Погибли 168 человек, почти 700 пострадали. Террористы назвали это местью за то, как власти обошлись с «Ветвью Давидовой».



Впоследствии в США появилось множество ультраправых группировок, готовых любой ценой защищать неприкосновенность своего жилища от «всесильных» федералов. Отголоски страшного противостояния в «Маунт Кармеле» ощущаются в США до сих пор.