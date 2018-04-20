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    Участники «Ты супер!» пришли в восторг от шоу Сергея Лазарева. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники «Ты супер!» пришли в восторг от шоу Сергея Лазарева

    Участники «Ты супер!» пришли в восторг от шоу Сергея Лазарева

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    Участники «Ты супер!» пришли в восторг от шоу Сергея Лазарева

    Участники «Ты супер!» пришли в восторг от шоу Сергея Лазарева

    Участники «Ты супер!» пришли в восторг от шоу Сергея Лазарева

      Очередной эфир шоу НТВ «Ты супер!» будет особенным. Выступление ребят на субботнем четвертьфинале помог подготовить Сергей Лазарев. А еще дети побывали на его концерте в «Олимпийском».

      Участники проекта «Ты супер!», которые стали почетными гостями концерта Сергея Лазарева в «Олимпийском», замерли на трибунах. Такого они еще не видели. А ведь это их Сергей Лазарев, строгий член жюри проекта «Ты супер!», который очень придирчиво оценивает выступления участников и порой беспощадно критикует. Но накануне уже юные конкурсанты сами оказались в роли судей, которые пришли посмотреть на результат долгого и упорного труда артиста.

      Яна Лоленко, участница проекта «Ты супер!»: «Мне очень понравился концерт. Он такой полноценный, красочный. Очень много эффектов. И очень хорошая хореография. Мне очень понравилось. И я от души повеселилась».

      Но были не только веселые моменты. Когда Сергей Лазарев исполнял лиричные песни о любви, девчонки хватали мобильные телефоны и снимали любимого артиста. А Саша Кирильчук даже расплакалась во время одной из таких композиций.

      Александра Кирильчук, участница проекта «Ты супер!»: «Просто летом или даже осенью моя подруга внезапно очень сильно полюбила Лазарева. И эта песня у нее была самой любимой. Поэтому я вспомнила ее и расплакалась».

      В общем, и поплясали, и поплакали. Все как положено на грандиозных шоу большого артиста. Впечатлений — хоть отбавляй.

      Артём Семёнов, участник проекта «Ты супер!»: «Это очень сложно, нужен не один год тренировок, чтобы научиться и петь, и танцевать. И не так — два прихлопа, два притопа, а выполнять очень тяжелую хореографию».

      Василина Понамарёва, участница проекта «Ты супер!»: «У меня было такое чувство, что я сейчас улечу на сцену и буду прямо там танцевать».

      В общем, Лазарев окрыляет. И это здорово, ведь уже завтра наши участники будут в очередной раз бороться за выход в полуфинал.

      Смотрите новый выпуск шоу «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru в субботу в 20:00.

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