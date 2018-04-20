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    Стюардесса стала порномоделью, чтобы избавиться от стресса. Великобритания, работа, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтюардесса стала порномоделью, чтобы избавиться от стресса

    Стюардесса стала порномоделью, чтобы избавиться от стресса

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    Стюардесса стала порномоделью, чтобы избавиться от стресса

    Стюардесса стала порномоделью, чтобы избавиться от стресса

    Стюардесса стала порномоделью, чтобы избавиться от стресса

      Стюардесса из Лондона сменила профессию и стала порномоделью, чтобы избавиться от стресса. Лаура Бирбек неоднократно жаловалась на проблемы с нервами, а сейчас утверждает, что пошла на поправку.

      Лаура Бирбек хоть и распрощалась с работой стюардессы, форму иногда все же надевает. Зрители — наверное, так можно назвать тех, кто наблюдает за Лаурой с монитора компьютера, — часто просят устроить для них такой косплей и даже рассказать проникновенным голосом о правилах безопасности на борту во время взлета.

      Бывшая сотрудница британской авиакомпании сейчас пользуется феноменальной популярностью у любителей общения с красотками через веб-камеру. Взяв псевдоним Лейн, она пополнила ряды порномоделей и устроилась на интернет-канал для взрослых.

      Дело в том, что Лаура очень устала быть бортпроводницей. Говорит: работа эта такая ответственная, нервная, пассажиры часто встречаются невоспитанные, а иногда и настоящие хамы — в общем, ненормированный неблагодарный труд. Плюс постоянные курсы, аттестации, получение допусков к полетам — времени на личную жизнь совершенно не остается. А ей, между прочим, уже 27. То ли дело работа порномоделью, объясняет Лаура. Здесь, дескать, можно совместить приятное с полезным. Теперь у нее толпы поклонников и что ни день, то праздник.

      Подробности — в видеоматериале.

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