Стюардесса стала порномоделью, чтобы избавиться от стресса

Стюардесса из Лондона сменила профессию и стала порномоделью, чтобы избавиться от стресса. Лаура Бирбек неоднократно жаловалась на проблемы с нервами, а сейчас утверждает, что пошла на поправку.

Лаура Бирбек хоть и распрощалась с работой стюардессы, форму иногда все же надевает. Зрители — наверное, так можно назвать тех, кто наблюдает за Лаурой с монитора компьютера, — часто просят устроить для них такой косплей и даже рассказать проникновенным голосом о правилах безопасности на борту во время взлета.



Бывшая сотрудница британской авиакомпании сейчас пользуется феноменальной популярностью у любителей общения с красотками через веб-камеру. Взяв псевдоним Лейн, она пополнила ряды порномоделей и устроилась на интернет-канал для взрослых.



Дело в том, что Лаура очень устала быть бортпроводницей. Говорит: работа эта такая ответственная, нервная, пассажиры часто встречаются невоспитанные, а иногда и настоящие хамы — в общем, ненормированный неблагодарный труд. Плюс постоянные курсы, аттестации, получение допусков к полетам — времени на личную жизнь совершенно не остается. А ей, между прочим, уже 27. То ли дело работа порномоделью, объясняет Лаура. Здесь, дескать, можно совместить приятное с полезным. Теперь у нее толпы поклонников и что ни день, то праздник.



Подробности — в видеоматериале.