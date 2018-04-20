В Госдуме предложили наказывать за исполнение санкций США на территории России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с представителями деловых и экспертных кругов предложил ввести запрет на исполнение американских санкций на территории России.
Володин выступил с такой инициативой в ходе обсуждения законопроекта об ответных мерах на санкционную политику Вашингтона, передает РИА Новости.
Из сообщения пресс-службы спикера Госдумы: «Он пояснил, что правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств».
Притом Володин не исключил даже введения уголовной ответственности за исполнение американских санкций на территории РФ и подчеркнул, что в России «нужно жить по российским законам».
Из сообщения пресс-службы спикера Госдумы: «Он пояснил, что правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств».
Притом Володин не исключил даже введения уголовной ответственности за исполнение американских санкций на территории РФ и подчеркнул, что в России «нужно жить по российским законам».
Комментарии