Красноярские хирурги восстановили лицо пострадавшей в ДТП пациентке

Десять лет Александра Черноусова старалась без необходимости не выходить на улицу и не смотреть в зеркало. Признается: стеснялась самой себя. Она попала в аварию — была пассажиркой такси — и получила серьезную травму. Лишь теперь благодаря современным технологиям медики смогли сотворить чудо и восстановить ее лицо.

Александра больше не боится своего отражения в зеркале. Последний этап сложнейшей операции пройден, и впервые за 10 лет Александра Черноусова наконец рассталась с длинной челкой и темными очками. Все это благодаря хирургам краевой больницы. Они сделали то, что раньше казалось почти невозможным, — восстановили лицо.



Александра серьезно пострадала в аварии. Такси, в котором она ехала, протаранило бетонное ограждение, студентку выбросило через лобовое стекло. Врачи спасли пострадавшей жизнь, но на полное восстановление требовалось больше времени. Кости оказались раздроблены, были необходимы дополнительные операции. Браться за них тогда никто не решался, ведь в случае неудачи пациентка могла ослепнуть.



Все эти годы, рассказывает женщина, она старалась не выходить на улицу. Казалось, что люди ее сторонятся. Лишь родные — муж и маленький сын — помогли окончательно не замкнуться в себе.



Когда позвонили хирурги краевой больницы, предложив свою помощь, Александра, не раздумывая, согласилась рискнуть. Она стойко выдержала несколько недель тяжелейших медицинских процедур. С помощью титановых имплантов медики выровняли женщине челюсть и частично восстановили переносицу.



Подробности — в видеоматериале.

