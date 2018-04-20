Впервые в истории Великобритании женщину осудили за жестокие издевательства над бойфрендом

Сегодня в Великобритании произошло событие, которое долго будут обсуждать и юристы, и обыватели. Впервые в истории страны там за домашнее насилие осудили женщину.

42 Великобритания

жестокость

издевательства

инвалиды

приговоры

суды

Фигурантку отправили за решетку на семь с половиной лет. При этом многие находят преступление, которое совершила 22-летняя девушка, чрезвычайно жестоким. Она издевалась над своим бойфрендом-инвалидом, оставаясь при этом в глазах окружающих примерной и добропорядочной.



Девушка обливала любимого кипятком, резала ножом, запрещая обращаться к врачам. Также она не разрешала ему самостоятельно выбирать одежду, покупая ему вещи на несколько размеров меньше. Контролировала все аспекты его жизни и даже сама вела за него страницу в Facebook.



Мужчина несколько лет терпел издевательства и побои от своей любимой. И только сейчас, когда суд Великобритании вынес решение для его теперь уже бывшей девушки, он нашел в себе силы рассказать, почему не просил помощи. По его словам, выпускница престижного университета и волонтер благотворительных организаций была настоящим тираном. Не останавливало ее и то, что мужчина — инвалид. У него тяжелая форма гидроцефалии.



Алекс Скилл: «Я ничего не мог с собой поделать, мне не с кем было связаться. Она сказала мне, что, если я когда-нибудь попытаюсь уйти, она убьет меня. Она колола меня ножом. У меня оставались раны, которые засорялись, и долгое время я не мог их обработать».



Полицию вызвали соседи, которые впервые услышали мольбы о помощи. Обычно Джордан измывалась над бойфрендом в подвале, но в последнее время потеряла всякий страх и избила его прямо во дворе. Но самым унизительным, вспоминает жертва насилия, было то, что с виду приличная и порядочная женщина придумывала какие-то изощренные наказания. Например, заставляла его носить одежду на несколько размеров меньше, запретила любимому одному выходить на улицу, вела его странички в соцсетях, где писала хвалебные посты в свою честь.



При этом результаты психиатрических исследований удивили даже криминалистов: женщина оказалась вменяемой, а ее садистские наклонности не имели маниакального характера. Иными словами, ей не требовалось принудительное лечение. Именно поэтому и было принято столь суровое решение — такой срок и за очень тяжкие преступления женщинам в Великобритании обычно не дают.