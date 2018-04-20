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    Турция вывела свой золотой запас из США

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    Турция вывела свой золотой запас из США

    Турция вывела свой золотой запас из США

    Центральный банк Турции вывел в 2017 году из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв. Речь идет о запасе в размере 28,7 тонны золота.

    По данным газеты Hurriyet, в течение минувшего года власти Турции вывели весь свой золотой запас из Федерального резерва США. Издание сообщает, что это решение было принято на фоне ухудшения отношений между Анкарой и Вашингтоном по ряду двусторонних вопросов.

    В США хранилось 28,7 тонны золота Турции. Информацию о том, что запас был выведен из Соединенных Штатов, подтверждает отчет Центробанка Турции, который был опубликован в апреле. В графе о золотых запасах Турции в Федеральном резерве США на конец 2017-го стоит прочерк.

    В целом, по данным Центробанка Турции, объем золотого запаса страны оценивается в 564,6 тонны (более $20 млрд).

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