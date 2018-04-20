«Карьера безусловного преодоления»: друзья и коллеги поздравляют Вячеслава Фетисова с 60-летием

Сегодня юбилей отмечает легенда советского хоккея. Вячеславу Фетисову исполняется 60. Он обладатель самых громких титулов: двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, звезда непобедимой «Красной машины». Международная федерация хоккея включила Фетисова в состав символической сборной столетия. До него этой чести удостоились всего пять спортсменов.

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Вячеслав Фетисов: «Я хорошо играл в футбол, баскетбол, волейбол… Ну а на коньки я впервые встал в четыре года, отец мне купил такие двухполозные, которые были прикручены к валенкам. Потом в ЖЭКе нам дали клюшки, коньки, ну и через „Золотую шайбу“ я попал в детскую спортивную школу ЦСКА».



Алексей Касатонов, заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион: «Нам было лет по 14, когда мы встретились в Череповце… Человечище, он всегда амбициозный, он лидер, он всегда со своим мнением. И на льду всегда интересно было за ним смотреть, даже в том возрасте уже».



Александр Кузмак, спортивный обозреватель: «Вся карьера Фетисова крайне непростая, все, что связано с отъездом в НХЛ уже в достаточно преклонном возрасте по меркам профессионального хоккеиста, — это карьера безусловного преодоления».



Александр Могильный, мастер спорта СССР, олимпийский чемпион: «Мы с ним прошли немалый путь — и в советском хоккее, и за океаном. Невероятный человек, с огромным сердцем. Не заметить Вячеслава Саныча на льду было невозможно. Потому что это монстр, там все просто переставали все делать и смотрели, как они тренируются».



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Юрия Кучинского.