Следователи проверяют видео избиения мальчика в школе под Петербургом

Избиение произошло в школе в поселке Большая Ижора 17 апреля. Ученика шестого класса избили в кабинете. Издевательства нападавшие сняли на видео.На кадрах видно, как мальчика бьют кулаками, а когда он падает и закрывает голову руками, начинают пинать ногами. Несколько ударов попали ему по голове. На заднем плане слышны крики детей, которые подбадривают обидчиков. Видео заканчивается на том, что пострадавший мальчик опрокидывает парту и выбегает из кабинета.По данным СМИ, ребенка часто избивали в школе. Родители знали о конфликтах с одноклассниками, но не хотели раздувать скандал. Но после того избиения в классе мама мальчика отправилась в школу, где ей и показали видео драки.Записью заинтересовались и в Следственном комитете, организована проверка.: «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».