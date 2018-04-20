Следователи проверяют видео избиения мальчика в школе под Петербургом

СК начал доследственную проверку после того, как в СМИ появились материалы об избиении мальчика в одной из школ Ломоносовского района Ленобласти.
Избиение произошло в школе в поселке Большая Ижора 17 апреля. Ученика шестого класса избили в кабинете. Издевательства нападавшие сняли на видео.
На кадрах видно, как мальчика бьют кулаками, а когда он падает и закрывает голову руками, начинают пинать ногами. Несколько ударов попали ему по голове. На заднем плане слышны крики детей, которые подбадривают обидчиков. Видео заканчивается на том, что пострадавший мальчик опрокидывает парту и выбегает из кабинета.
По данным СМИ, ребенка часто избивали в школе. Родители знали о конфликтах с одноклассниками, но не хотели раздувать скандал. Но после того избиения в классе мама мальчика отправилась в школу, где ей и показали видео драки.
Записью заинтересовались и в Следственном комитете, организована проверка.
Из сообщения СУ СК по Ленобласти: «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
На кадрах видно, как мальчика бьют кулаками, а когда он падает и закрывает голову руками, начинают пинать ногами. Несколько ударов попали ему по голове. На заднем плане слышны крики детей, которые подбадривают обидчиков. Видео заканчивается на том, что пострадавший мальчик опрокидывает парту и выбегает из кабинета.
По данным СМИ, ребенка часто избивали в школе. Родители знали о конфликтах с одноклассниками, но не хотели раздувать скандал. Но после того избиения в классе мама мальчика отправилась в школу, где ей и показали видео драки.
Записью заинтересовались и в Следственном комитете, организована проверка.
Из сообщения СУ СК по Ленобласти: «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
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