Два поезда столкнулись на вокзале Зальцбурга: десятки пострадавших

Два поезда столкнулись на центральном железнодорожном вокзале австрийского Зальцбурга в пятницу утром.
Инцидент произошел в 04:46 по местному времени (05:46 мск). Маневровый локомотив цеплял вагон к составу, следовавшему по маршруту Цюрих — Вена, и врезался в стоявший на путях пассажирский поезд.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, пострадали от 35 до 40 человек. По предварительным оценкам, большинство пострадавших получили легкие травмы. Им была оказана медицинская помощь.
Причина происшествия устанавливается. Сообщается, что перебоев в движении поездов нет.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, пострадали от 35 до 40 человек. По предварительным оценкам, большинство пострадавших получили легкие травмы. Им была оказана медицинская помощь.
Причина происшествия устанавливается. Сообщается, что перебоев в движении поездов нет.
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