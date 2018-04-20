Трамп заявил о доказательствах отсутствия сговора с Россией

James Comey Memos just out and show clearly that there was NO COLLUSION and NO OBSTRUCTION. Also, he leaked classified information. WOW! Will the Witch Hunt continue? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

О доказательствах отсутствия сговора с Россией Трамп написал на своей странице в Twitter.: «Только что вышли записки Джеймса Коми. Они ясно показывают, что не было никакого сговора или препятствий. Он также раскрыл секретную информацию. Продолжится ли охота на ведьм?».Ранее министерство юстиции США передало конгрессу неотредактированную версию документов ФБР, которые послужили формальным поводом для начала расследования утверждений о сговоре между предвыборным штабом Трампа и российскими властями.Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».