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    В Чите полицейский нашел в лифте 800 тысяч рублей

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    В Чите полицейский нашел в лифте 800 тысяч рублей

    В Чите полицейский нашел в лифте 800 тысяч рублей

    Младший лейтенант полиции Алдар Аюшеев нашел в лифте собственного дома в Чите мужской клатч с более чем 800 тыс. рублей внутри. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

    Из сообщения пресс-службы: «Сотрудник ППС вечером вместе с супругой возвращался домой, увидел в лифте расстегнутую сумку, в которой были видны денежные купюры. Полицейский по телефону 02 вызвал следственно-оперативную группу».

    Прибывший на место наряд полиции изъял находку. Сейчас правоохранители разыскивают законного владельца денег.

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