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    В Подмосковье сгорел магазин фейерверков: видео. Москва, магазины, пиротехника, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье сгорел магазин фейерверков: видео

    В Подмосковье сгорел магазин фейерверков: видео

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    • Фото: pasha_uchitel /instagram.com
    В Подмосковье сгорел магазин фейерверков: видео

    В Подмосковье сгорел магазин фейерверков: видео

    В Подмосковье сгорел магазин фейерверков: видео
    • Фото: pasha_uchitel /instagram.com

      • Пожар произошел в магазине пиротехники в подмосковной Щербинке. Данных о пострадавших в результате ЧП не поступало.

      Как сообщили в Главном управлении МЧС по Москве, магазин, где в ночь на пятницу произошло возгорание, располагается на Остафьевское шоссе, дом 1. В результате пожара начали взрываться хранившиеся в помещении фейерверки.

      Кровля здания частично обрушилась. Прибывшим на место пожарным удалось оперативно потушить пламя. Данных о пострадавших в результате ЧП пока не поступало.

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