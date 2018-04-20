В Подмосковье сгорел магазин фейерверков: видео

Пожар произошел в магазине пиротехники в подмосковной Щербинке. Данных о пострадавших в результате ЧП не поступало.

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Как сообщили в Главном управлении МЧС по Москве, магазин, где в ночь на пятницу произошло возгорание, располагается на Остафьевское шоссе, дом 1. В результате пожара начали взрываться хранившиеся в помещении фейерверки.



Кровля здания частично обрушилась. Прибывшим на место пожарным удалось оперативно потушить пламя. Данных о пострадавших в результате ЧП пока не поступало.

