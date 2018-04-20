Идентификация Трампа: что изменилось с момента триумфального избрания 45-го президента США

Когда сбылся страшный сон сторонников Хиллари Клинтон — они рыдали. Но в России в этот день пили шампанское за победу Дональда Трампа. Звезды наперебой постили селфи с новым русофильским хозяином Белого дома. Что же изменилось с того момента? Почему даже Обама, некогда признанный в России виновным во всех бедах, стал более желанным, чем его преемник?

В России когда-то во всем был виноват Чубайс, но в 2009 году его сменил президент Америки. Обама гадил в лифтах, выкручивал лампочки в подъездах и отключал воду на опрессовку. Но Трамп, как оказалось, пакостит еще похлеще Обамы. Теперь бывшие фанаты эксцентричного президента уже готовы порвать его на британский флаг. Но что же пошло не так?



Виталий Милонов, депутат: «Трамп пьет много колы, а кола содержит много кофеина. Поэтому его нервная система уже ни к черту».



Ну, может популярный напиток не так уж и сильно влияет на решения Трампа, но с его русофильством и правда что-то не так. То вышлет 60 российских дипломатов, то поставит Москву в один ряд с Северной Кореей, которую сам же и провоцирует.



Сергей Кургинян, политолог: «Ему нравится, что что-то летит, он чем-то командует. Уже в возрасте Трамп, и вот подвалило под конец. Он посылает эти армады, как кто-нибудь катается на сноуборде. Но человек, который получил такие возможности, — не имеет правда ими упиваться».



Но есть и другое мнение: это единственный способ для Трампа избежать отставки.



Ситуация может измениться уже в декабре — тогда пройдут выборы в американский Конгресс. И если парламентское большинство окажется на стороне президента, то Трамп сможет исполнить предвыборные обещания, в том числе — стать другом России.



И маленькая деталь: для инаугурации Трамп выбрал песню Френка Синатры My Way. И демонстративно во время танца с Меланьей подпевал: «я сделаю все по своему». Трудно поверить, что самоуверенный миллиардер, так стремительно ворвавшийся в политику, в итоге махнул рукой на свою американскую мечту.