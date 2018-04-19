Маленькие петербуржцы отправятся в путешествие на Северный полюс с Винни Пухом

В «Мюзик Холле» проходят последние предпремьерные репетиции детского музыкального спектакля по мотивам любимой практически всеми детьми и многими поколениями бывших детей сказки «Винни Пух и все-все-все» .

Режиссер-постановщик Станислав Парфенов рассказывает: его команда особенно гордится тем, что ни одно слово в используемых литературных текстах не изменено ради сценической адаптации. А что касается музыкальных композиций, то тут авторы постарались уйти от цитирований и аналогий с другими знаменитыми воплощениями истории Милна.



Спектакль рассказывает об увлекательных приключениях Кристофера Робина и его друзей: медвежонка Винни Пуха, Пятачка, Кролика, Ослика и Совы, которые отправляются в далекую экспедицию на Северный полюс. В пути друзья устраивают пикник, летают на самолете, плывут на корабле, встречают загадочного Слонопотама и пытаются найти земную ось. Все это сопровождается веселыми песнями и танцами.



В общем, как и говорил обладатель нетривиальной интуиции, сказочный медведь: «Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно!»